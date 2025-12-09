Salute

Palazzo d’Orléans, Schifani riceve il nuovo direttore dei Vigili del fuoco Sicilia

Mar, 09/12/2025 - 14:28

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto questa mattina a Palazzo d’Orléans il nuovo direttore regionale dei Vigili del fuoco, Sergio Inzerillo, in occasione di una visita istituzionale. L’incontro si è svolto in un clima cordiale e costruttivo, durante il quale il presidente ha illustrato il percorso di attuazione del sistema “control room” per il monitoraggio e il controllo delle aree a rischio del territorio regionale.

Schifani e Inzerillo si sono soffermati anche sull’utilizzazione dei 2 milioni stanziati dalla manovra bis di inizio anno per potenziare e riqualificare le strutture antincendio in un’ottica di maggiore prevenzione nelle aree a più elevato rischio di roghi. Il presidente, nell’augurare all’ingegnere Inzerillo buon lavoro, gli ha donato un crest della Regione Siciliana.

banner italpress istituzionale banner italpress tv

