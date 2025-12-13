Mussomeli, ragazzi del “Virgilio” a Gela premiazione concorso nazionale “Agon Eschilo in musica”

MUSSOMELI – Menzione speciale o “attestato di qualità”, come è stato definito dalla commissione presieduta dalla scrittrice e filologa Silvana Grasso con la collaborazione dell’esperto di musica Andrea Alfio Maccarrone, per il Liceo Classico del “Virgilio” di Mussomeli al concorso nazionale “AGON ESCHILO IN MUSICA”. Grande soddisfazione della Scuola, diretta dalla dott.ssa Alessandra Camerota, dei docenti, i genitori, gli alunni e soprattutto dei protagonisti – Salvatore Diliberto, Alessandra Amico, Elisabetta Mancuso, Denise Spera, Aurora Vitellaro, Noemi Favata, Vanessa Saglibene e Matteo Indelicato – che guidati dalla prof.ssa Gabriella Barba hanno “tradotto” in musica i temi e il messaggio dei versi 908-1065 de”I Persiani” di Eschilo. Originale e straordinaria l’iniziativa del Liceo Classico di Gela che, in occasione della cerimonia di premiazione venerdì 12 dicembre a partire dalle 9:30, ha accolto presso il Teatro Eschilo i giovani finalisti provenienti da tutta Italia per dire “NO”alla guerra attraverso la musica che unisce e la Cultura che rende la vita degna di essere vissuta.