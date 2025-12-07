Mussomeli, Mercatini e fornelli in Piazza Umberto per la Sagra della “guasteddra”

MUSSOMELI – Dopo il convegno di ieri sera, tenutosi a Palazzo Sgadari “Dal chicco di grano alla “Guasteddra”, coordinato e moderato da Cinzia Frangiamore, durante il quale si sono alternati apprezzati relatori, Rina Genco, Giuseppe Taibi, Maria Tania Cocuzza e Nino Mingoia, dopo i saluti istituzionali della presidente della Pro Loco Zina Falzone, del sindaco e vice sindavo, , rispetivamente Giuseppe Catania e Seby Lo Conte, prosegue, nella giornata di oggi e domani, la “Sagra della Guasteddra”, in cui si potrà degustare il tradizionale prodotto tipico locale per assecondare il palato dei buongustai. A creare l’atmosfera festaiola concorrerà, in questa giornata domenicale, alle ore 10,30, l’inaugurazione ed apertura dei Mercatini allestiti in Piazza Umberto e la degustazione di Guasteddre, bevanda calda e “vinu cuattu”, serviti dagli attivi volontari della Pro Loco, da tempo impegnati nell’organizzazione. Sempre nella mattinata arriveranno i “Babbo Natale” in “Moto” e ci saranno il gruppo”Fabaria Folk, lo zampognaro del Villagio e gli Elfi di Babbo Natale (Volontari del Corpo Europeo di Solidarietà Strauss) che provvederanno all’animazione. Alle ore 17, l’appuntamento con l’apertura dei Mercatini con degustazione pomeridiana ed animazione del gruppo”Fabaria Folk, dello zampognaro del Villagio e degli Elfi di Babbo Natale (Volontari del Corpo Europeo di Solidarietà Strauss).. Alle ore 18, è il momento dell’accensione dell’Albero di Natale con l’esibizione dei ragazzi del Gruppo Strumentale “Leonardo Da Vinci” e l’animazione dei diversi gruppi della giornata.