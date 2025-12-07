Mussomeli, Inaugurata stamattina la 9° Sagra della “Guasteddra” con mercatini, trenini dei bambini e degustazione

MUSSOMELI – Giornata domenicale assolata, nella vigilia dell’Immacolata, e lo scenario che si è riscontrato nella Piazza Umberto ha creato l’atmosfera di partecipazione agli eventi previsti nella mattinata, con i fornelli accesi per la guasteddra e i volontari della Pro Loco, attivi ed operativi, impegnati, ognuno con un compito specifico, nella fase operativa. La Piazza Umberto era presidiata dai diversi Mercatini, provenienti anche dai paesi vicini, ed uno strategico spazio era riservato per l’approntamento del prodotto povero dei tempi antichi. La guasteddra, quando con poco si era felici e si assaporava, non solo l’attesa, ma soprattutto, il giorno di festa. E cosi, l’arrivo di Babbo Natale in Moto, con i suoi numerosi motociclisti l’animazione dei gruppi folcloristi, dello zampognaro del Villagio e degli Elfi di Babbo Natale con i volontari del Corpo Europeo di Solidarietà Strauss, ha dato l’avvio alla inaugurazione, intorno alle 10,30, con la presenza del sindaco Catania ed il presidente del Consiglio Gianluca Nigrelli, Intanto, mentre i vari gruppi folcloristici si esibivano nei balli e canti e gli scatti fotografici non si fermavano, il trenino dei bambini attirava l’attenzione dei papà e mamma pronti a fare salire i propri figli e renderli felici. E’ superfluo dire che nell’ambiente si respirava profumo di guasteddra mentre la degustazione avvreniva in modo regolare. Balli, canti e degustazione hanno caratterizzato la mattinata della vigilia dell’Immacolata-