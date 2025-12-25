Mussomeli, gruppo di quarantenni in festa fra spensieratezza e Natale solidale

MUSSOMELI – L’hanno preliminarmente pensata, e di comune accordo, dall’idea sono passati ai fatti, consegnando all’archivio personale di ciascuno i quarant’anni della propria vita vissuta a partire da quel 1985 quando i loro vagiti costituirono la gioia delle diverse famiglie. Stiamo parlando di un gruppo di quarantenni che hanno voluto questo straordinario raduno natalizio. Infatti, con la presenza anche dei propri familiari, hanno voluto festeggiare questo anniversario quarantennale, proprio l’antivigilia di Natale, partecipando alla messa di ringraziamento nel santuario della Madonna dei Miracoli presieduta dal rettore Padre Francesco Miserendino. E’ stato un momento di riflessione e di ringraziamento per i traguardi raggiunti e guardare al futuro con speranza ed ottimismo. Il prete don Miserendino ha impartito la benedizione ai festeggiati, perché possano vivere il nuovo capitolo della loro vita con serenità e gioia. Successivamente, il nutrito gruppo si è spostato in un noto ristorante, dove hanno cenato tutti insieme con musica e tanto divertimento fra sorrisi e ricordi condivisi, in un’atmosfera di grande amicizia e complicità. Va sottolineato anche che questa circostanza non è stata solo un momento di divertimento, ma anche un’occasione, come solitamente avviene nel periodo del Natale, per fare del bene all’insegna della solidarietà, dimostrando di essere un gruppo di amici unito e solidale, che non dimentica di ringraziare per i doni ricevuti e di condividere la propria felicità con gli altri. “Una festa spensierata e certamente ricca di emozioni”, hanno commentato gli organizzatori. Insomma, per i quarantenni è stato un ricordo indelebile con tanti buoni propositi in mente.