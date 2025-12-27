Salute

Mussomeli e il Presepe di Piazza della Repubblica

Carmelo Barba

Sab, 27/12/2025 - 17:00

MUSSOMELI – Il tradizionale presepe mussomelese di Piazza della Repubblica, grazie all’impegno di volontari, ed il vice sindaco Seby Lo Conte ne sa qualcosa, non può mancare nel contesto natalizio che rappresenta uno dei periodi più attesi dell’anno. E’ stato approntato con l’entusiasmo di sempre creando un ambiente che richiama la quotidianità con i mestieri e le attività delle botteghe artigiane e tanto altro ancora. Un presepe, dove al centro dell’attenzione, trova spazio privilegiato La Sacra Famiglia con il Bambinello Gesù, San Giuseppe e la Madonna, simbolo di pace e di speranza. Un presepe che profuma di accoglienza, solidarietà e comunità.

