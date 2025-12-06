Mussomeli, diplomati nel 2004 festeggiano ancora l’amicizia nata tra i banchi di scuola

MUSSOMELI – C’è chi dice che le amicizie scolastiche durino il tempo di un tema e un’interrogazione, non è così per gli ex alunni dell’IPSIA di Mussomeli che diplomati nel lontano 2004 ancora organizzano rimpatriate di classe. Così venerdì scorso, 5 dicembre, i “ragazzi”, venuti oltre che da Mussomeli, anche da Cammarata, San Giovanni Gemini e Villalba, si sono dati appunto in un noto locale per rievocare avventure e disavventure, brutti voti (tanti) e bellissimi ricordi (tantissimi) degli anni passati tra i banchi di scuola con l’animo allegro che li aveva già contraddistinti quando erano ancora adolescenti. Rimasti in contatto da sempre, non è la prima volta che si riuniscono, anzi per un periodo è stato quasi un appuntamento annuale. E anche stavolta è stato un tripudio di risate tra inevitabili discussioni, imitazioni e messa ai voti dei vecchi insegnanti. Tanti gli assenti perché residenti fuori dalla Sicilia o impegnati altrove, tra questi assente giustificato Gaetano Castiglione, ma tra i presenti c’erano Sabrina Azzanello, Gabriella Leto, Silvia Nicastro, Francesca Nigrelli, Giuseppe Catania venuto direttamente dall’Inghilterra, Nicola Ricotta, Giuseppe Riggio, e lo scrittore e giornalista Jim Tatano. «È stato bello rivederci e riabbracciarci – ha dichiarato uno di loro – dopo tanto tempo. Abbiamo passato un altro momento speciale che sicuramente ripeteremo. Da sempre abbiamo coltivato la nostra amicizia con cura e con lo stesso spirito di leggerezza e spensieratezza rimasto intatto dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti. D’altronde, se dopo più di 20 anni ancora ci rincontriamo e ci prendiamo affettuosamente in giro, vuol dire che il nostro è un legame davvero forte».