Mussomeli, Consiglio comunale approva bilancio previsione 2025-2027

MUSSOMELI – Approvati in Consiglio Comunale, tenutosi nel Palazzo Sgadari , atti chiave per la stabilità finanziaria dell’Ente. Infatti, nel corso della seduta, svoltasi lunedì sera, sono stati approvati importanti provvedimenti per il rafforzamento e la stabilità finanziaria del Comune di Mussomeli. Tra i punti principali all’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio di previsione 2025–2027, che conferma il percorso di risanamento intrapreso dall’Amministrazione comunale. Il documento contabile certifica il passaggio da una situazione di deficit registrata nel 2015 a un bilancio, oggi equilibrato e in attivo, frutto di una gestione improntata a rigore, responsabilità e programmazione. Va sottolineato che nel corso della stessa seduta è stata inoltre approvata la transazione con BFF Bank S.p.A. relativa al debito energetico, consentendo la chiusura definitiva di una posizione debitoria complessa, e la messa in sicurezza dei conti comunali. ”Si tratta di scelte concrete e responsabili – ha precisato il Sindaco di Mussomeli, On. Giuseppe Catania . – che guardano al futuro della nostra comunità. Ringrazio tutti i consiglieri presenti nella seduta consiliare ed in particolare quelli di maggioranza per il voto favorevole, che conferma ancora una volta il grande senso di responsabilità e l’impegno comune per il bene della città”.

CARMELO BARBA