Mussomeli, comunità francescana festeggia l’Immacolata con omaggio floreale al simulacro della Madonnina di Via Palermo. Oggi processione

MUSSOMELI – In festa la comunità francescana, ad incominciare dalla novena in preparazione della festa dell’Immacolata iniziata lo scorso 29 novembre che con il suo comitato sta collaborando per la buona riuscita della festa. Ieri sera è risultata partecipata la cerimonia dei Vespri solenni, animati dal coro francescano che ha visto la presenza del clero e dai fraticelli della Copiosa Redenzione. Hanno partecipato le Autorità civili, militari. Da sottolineare che nonostante la serata in cui il meteo non è stato clemente, anzi, accompagnata dal freddo, la comunità Francescana, e non solo, non ha fatto mancare la presenza, sia in chiesa che, all’esterno, quando il breve corteo, accompagnato dalla banda musicale, si è diretto verso il monumento della Madonnina di Via Palermo. Va anche detto che erano presenti la rappresentanza della Misericordia, della Croce Rossa Italiana e da una folta delegazione dei Vigili del Fuoco con i loro mezzi che erano in sosta davanti al Monumento dove hanno accolto, con il suono della sirena, il corteo proveniente dalla Chiesa di San Francesco. Il corteo guidato da Padre Fabrizio, i fraticelli della Copiosa Redenzione, il Sindaco Catania e le autorità tutte, hanno avuto al seguito la comunità francescana. Giunti sul posto, c’è stato il tradizionale omaggio floreale al simulacro dell’Immacolata sistemato sulla stele e subito dopo è seguita la benedizione impartita da Padre Fabrizio, fra gli applausi generali ed il suono della banda musicale.