MUSSOMELI – Nella giornata di ieri, la Corte di Appello di Caltanissetta ha definitivamente accolto il ricorso del Comune di Mussomeli nel contenzioso contro BFF Bank S.p.A. relativo alla cessione di crediti energetici da parte di Hera com. La banca chiedeva oltre 421.000 euro. La Corte d’Appello di Caltanissetta ha ridotto l’importo a circa 182.000 euro, condannando BFF Bank a pagare anche 7.120 euro di spese legali. Da sottolineare che, in virtù di questa sentenza, il Comune risparmia oltre 240.000 euro di soldi dei cittadini di Mussomeli. “Una vittoria dell’intera comunità”, dice il sindaco Giuseppe Catania.
Mussomeli, accolto il ricorso del Comune nel contenzioso contro BFF Bank S.p.A.
Ven, 05/12/2025 - 10:15
