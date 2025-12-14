Mussomeli, 2 corali insieme in chiesa madre Festa S.Lucia; “cuccìa” e “pesca di beneficenza”

MUSSOMELI – Due corali insieme hanno animato la messa solenne serale in onore di Santa Lucia: Madrice e comunità francescana. Una ricorrenza assai sentita in paese, dove, nell’arco della giornata, costante è stato l’afflusso di devoti nella chiesa madre, ed il quartiere “Terravecchia” è sembrato essere tornato a rivivere quelle lontane giornate del passato, quando nelle strade si sentivano i passi e il chiacchiericcio delle persone che animavano la quotidianità. Intanto, come da tradizione, non è mancato l’assaggio della cuccìa, grazie all’impegno delle donne dell’Azione Cattolica matricese che, per cinque ore, hanno preparato, in due capienti pentoloni, la cuccìa, benedetta dall’Arciprete Achille Lomanto e distribuita dopo la messa serale. Va anche detto che nell’adiacente sede oratoriale era in corso la “pesca di beneficenza”, animata dai ragazzi del catechismo. Un’occasione dedicata alle iniziative di solidarietà, a cui la parrocchia presta attenzione.