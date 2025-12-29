Milena, inaugurata Prima edizione Presepe Vivente

Inaugurato nel Paese delle Robbe, a Milena nel pomeriggio di domenica 28 dicembre 2025 il PRESEPE VIVENTE che, nonostante i rigori del freddo, non ha scoraggiato i tanti visitatori che hanno avuto la possibilità di visitare, appunto nel Paese delle Robbe, la prima edizione del Presepe vivente con i tanti figuranti che hanno rappresentato usi e costumi di altri tempi. Alla presenza del primo cittadino Claudio Cipolla che ha augurato a tutti le buone feste natalizie, c’è stata la benedizione dell’arciprete padre Gianluca che non gli è rimasto angolo da visitare nello spazio riservato al presepe vivente.. Evidentemente, tanto impegno, tanta fantasia, tanto entusiasmo e, naturalmente anche qualche sacrificio. C’era la natività, le nenie natalizie, ‘a putìa, ìu pani, lu vinu, l’ovettu duru, le attività artigianali e contadine, come anche li mantigli e tanti abbigliamenti non di ultima generazione. C’era di tutto: vie e viuzze attraversate dai tanti visitatori mentre riecheggiavano suoni e canti natalizi. Ovunque, compiacimenti, sorrisi e tanta ammirazione. Momenti piacevoli di aggregazione per fare insieme comunità viva amante delle tradizioni popolari. E Milena, il Paese delle Robbe, nel 2025, ha dato l’avvio alla prima edizione del Presepe Vivente dal sapore tipicamente nostrano. Il presepe può essere visitato nei giorni 3, 4 e 6 gennaio 2026.