Messina, via ai lavori da 12,3 milioni per i 60 alloggi a Fondo Basile

Hanno preso ufficialmente il via stamattina i lavori per la costruzione dei 60 alloggi “green” a Fondo Basile, a Messina, proprio nell’area in cui si trovava la baraccopoli. A un mese dalla consegna dei lavori da parte del soggetto attuatore Invitalia alle imprese Rubner Holzbau srl e Cosedil spa che si sono aggiudicate la gara, si avvia il cantiere in linea con l’impegno preso grazie all’accelerazione impressa alle attività di risanamento dalla Struttura commissariale guidata dal presidente della Regione, Renato Schifani. L’importo per la realizzazione dell’opera, al netto del ribasso, ammonta a oltre 12,3 milioni di euro, La durata prevista dei lavori è di 14 mesi con conclusione a gennaio/febbraio 2027.

«Avevamo preso un impegno – dice il presidente della Regione Renato Schifani – e lo abbiamo rispettato. Il 2025 si sta concludendo con traguardi importanti. Il cantiere di Fondo Basile e quello di Fondo Saccà rappresentano risposte concrete ed efficaci ai bisogni di centinaia di famiglie per lungo tempo residenti nelle baraccopoli in condizioni di estremo disagio. Guardiamo a un modello che punta all’inclusione sociale e alla riqualificazione delle aree, mettendo sempre al centro le persone e il miglioramento della qualità della vita».

A Fondo Basile, proprio nell’area precedentemente occupata dalla baraccopoli, sorgerà un complesso residenziale costruito con tecnologie sostenibili e con un’ampia area a verde: si tratta del primo caso in cui la costruzione dell’opera vede impegnati la Struttura commissariale assieme a Invitalia nel realizzare direttamente nuovi immobili per le famiglie aventi diritto. Il progetto è improntato alla sostenibilità ambientale, all’applicazione di tecnologie innovative e a elevati standard di efficienza energetica e sicurezza antisismica. I 60 alloggi, distribuiti su 4 piani, con 15 appartamenti per ogni piano, hanno superfici variabili dai 45 ai 95 mq, spazi esterni privati (loggia protetta) e posto auto coperto. Il complesso residenziale è dotato anche di un parco annesso.

Contemporaneamente si sta completando la bonifica a Fondo Saccà, dove saranno realizzati con le stesse tecnologie altri 44 appartamenti e già ad inizio 2026 è prevista la consegna dei lavori.