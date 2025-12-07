Malore al ristorante per un 81enne a Catania, soccorso dalla Polizia

Un 81enne stava pranzando all’esterno di un ristorante del centro di Catania quando ha accusato un malore e, in pochi istanti, si è accasciato sul tavolino. A notarlo sono stati gli agenti delle Volanti della Questura che hanno fermato l’auto di servizio per sincerarsi delle condizioni di salute dell’uomo che, nonostante le diverse sollecitazioni, non rispondeva ad alcuno stimolo. Per questa ragione, i poliziotti hanno immediatamente allertato la sala operativa della Questura in modo da far giungere sul posto il personale medico. Nello stesso tempo hanno attivato le procedure per mettere in sicurezza l’uomo e tenere libere le vie respiratorie con l’aiuto del personale di servizio del ristorante. In contatto telefonico con il personale sanitario del 118, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, i poliziotti hanno effettuato le necessarie manovre di primo soccorso. L’uomo, che ha ripreso conoscenza e a respirare liberamente, è stato trasportato con un’ambulanza in ospedale (ANSA).