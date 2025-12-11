L’eccellenza digitale italiana premia le pmi nell’export: merito anche di una logistica al top

Le piccole e medie imprese digitali italiane rappresentano oggi il vero motore per l’export nazionale. I risultati ottenuti sono così alti e soddisfacenti che secondo gli ultimi dati proprio le pmi hanno conquistato un ruolo di primato sulle piattaforme e-commerce globali come e-Bay.

Un dato che racconta un percorso ed un’evoluzione imprenditoriale senza precedenti che vede la leadership nelle mani delle regioni del Sud Italia protagoniste assolute di questo successo online arrivando fino ai mercati esteri.

Il segreto? Nella combinazione vincente di due fattori: la forza intrinseca del Made in Italy che propone all’estero con prodotti non solo di altissima qualità ma di nicchia, per settori molto ricercati come design, moda e agroalimentare, e la bravura di queste piccole realtà imprenditoriali nell’abbracciare gli strumenti digitali di ultima generazione.

Ecco allora che non ci sono più, grazie al web, punti inaccessibili e colossi da non poter eguagliare. Le piattaforme hanno concesso la possibilità anche alle piccole realtà di accedere ad una vetrina internazionale. Le vendite così aumentano, il Made in Italy cresce ed il valore aggiunto delle produzioni manifatturiere cresce.

Il successo digitale per le pmi italiane oggi non è garantito solo dalla qualità del prodotto e dalle piattaforme online. L’export virtuoso si poggia anche su un altro pilastro fondamentale: un impianto ben strutturato di logistica e spedizioni per un processo efficace e affidabile. Tutto l’iter che parte dal momento dell’invio dell’ordine alla consegna, è delicatissimo, soprattutto quando si tratta di consegnare all’estero.

Nessun tipo di errore è ammesso in questa fase. Certamente l’investimento in soluzioni di imballaggio e trasporto di alta qualità diventa un fattore che differenzia e premia. In questi ambiti indispensabili sono le casse di legno per spedizioni, elemento chiave di tutto il processo specialmente per articoli di valore, voluminosi o fragili tipici dell’industria italiana di eccellenza.

Robusti, solidi e affidabili questi imballaggi offrono la massima sicurezza, resistenza e protezione delle merci salvaguardandole da urti, vibrazioni, agenti atmosferici e da ogni altro imprevisto che potrebbe sorgere durante i lunghi tragitti intercontinentali.

Anche in questo è necessario scegliere solo la qualità. Le casse di legno per spedizioni Rajapack sono infatti progettate in conformità alle normative internazionali e la loro eccellente qualità permette di utilizzarle per ogni tipologia di trasporto, da quello via terra a quello via mare, passando per quello aereo.

Un costo eccessivo? Nient’affatto! Solo un investimento che rafforza la fiducia del cliente, riduce i resi e consolida la reputazione online del venditore.