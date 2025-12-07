Intossicazione da monossido nel Catanese, dimesse le 15 atlete

Sono state 15 complessivamente le atlete della Asd Volley 96 di Milazzo che ieri hanno fatto accesso al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania con il sospetto di un’intossicazione da monossidio di carbonio respirato nel palatenda di Zafferana Etnea dove si stata giocando una partita di pallavolo femminile con la squadra locale Zafferana Volley.

Nella notte sono state tutte dimesse. Hanno fatto ricorso alla camera iperbarica otto di loro: sei atlete della squadra ospite, una di quella locale e un adulto. Le altre sette persone sono state sottoposte all’ossigeno-terapia nel pronto soccorso dell’ospedale.(AGI)