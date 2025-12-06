Il Tour del Torrone celebra il Natale nisseno: CNA Caltanissetta al fianco della filiera agroalimentare per promuovere territorio, tradizione e impresa

Caltanissetta accende le luci del Natale con un’iniziativa che racconta storia, territorio e mondo produttivo: il Tour del Torrone, un percorso culturale ed esperienziale che valorizza un’eccellenza nissena e la filiera agroalimentare che la sostiene. Un progetto che CNA Caltanissetta supporta con convinzione, riconoscendone il ruolo strategico nel rafforzare l’identità locale e nel promuovere gli artigiani del territorio.

Dal cuore dell’entroterra siciliano prende vita un viaggio che intreccia memoria, gusto e maestria artigiana. Il tour rende omaggio agli antichi mestieri custoditi dai maestri torronai, veri custodi di un sapere che attraversa generazioni. Il torrone, simbolo della pasticceria nissena, diventa così ambasciatore di una tradizione che resiste all’omologazione e rilancia il valore della manualità e della qualità.

A rendere unico questo prodotto sono le materie prime locali: miele, mandorle, pistacchi e ingredienti selezionati che riflettono un territorio ricco, e profondamente legato alla terra. Una scelta che ribadisce l’importanza della filiera agroalimentare sostenibile, della tutela dell’ecosistema e del sostegno alle microimprese che animano l’economia dell’entroterra siciliano. Per CNA, che da sempre affianca gli artigiani nella crescita e nella valorizzazione delle eccellenze locali, il Tour del Torrone rappresenta un modello virtuoso di promozione territoriale.

L’iniziativa si arricchisce di momenti culturali e performativi: l’Opera dei Pupi, messa in scena dalla storica famiglia Macaluso di Palermo, e i racconti itineranti in lingua siciliana curati da Francesco Miceli insieme a diversi attori, guidano il pubblico in un itinerario narrativo affascinante tra storia, mito e identità nissena. Un modo per riscoprire la città attraverso il suo dolce più rappresentativo, riconosciuto Presidio Slow Food nel 2023 e oggi in fase di riconoscimento IGP.

Il percorso ha preso il via il 5 dicembre presso Tentazioni e Sapori di Davide Scancarello, proseguendo con una serie di tappe nelle pasticcerie storiche della città:

Pasticceria Hollywood – 10 dicembre

Pasticceria Miraglia – 13 dicembre

Pasticceria Nitro Claudio, con Sandro Nitro – 16 dicembre

Laboratorio Gianfranco Nitro – 20 dicembre

In ogni appuntamento, degustazioni gratuite e racconti guidano i visitatori alla scoperta delle tante varianti del torrone artigianale, testimonianza di una tradizione viva e in continua evoluzione.

Il Tour del Torrone è promosso dall’Associazione Produttori Torrone di Caltanissetta, con la partecipazione delle pasticcerie associate, e realizzato con il sostegno di CNA Caltanissetta, Pro Loco e Associazione Cuochi e Pasticceri, sotto la coordinazione di Grazia Giammusso, Fabio Caracausi e Antonio Gallina.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di attività che celebrano la Sicilia come capitale europea della gastronomia, dimostrando come l’entroterra nisseno sappia essere protagonista grazie alle sue imprese, ai suoi mestieri e alla sua storia. CNA Caltanissetta rinnova il proprio impegno nel sostenere le realtà produttive locali, convinta che la crescita economica passi dalla tutela della tradizione e dalla promozione delle eccellenze che rendono unico il nostro territorio.