Gioco del Keno – Regole, strategie e consigli

Gioco del Keno

Il gioco del Keno è un popolare gioco di numeri basato sulla fortuna, presente in casinò tradizionali e piattaforme online. Disponibile anche come gioco keno gratis, permette ai giocatori di divertirsi senza rischiare denaro reale, imparando le regole e le strategie base. Il keno gioco combina semplicità e suspense, rendendolo adatto sia ai principianti sia ai giocatori esperti.

Che cosa è il Keno

Il gioco del Keno consiste nel selezionare una serie di numeri da una griglia, generalmente da 1 a 80. Durante l’estrazione vengono scelti 20 numeri casuali. Più numeri il giocatore indovina, maggiori sono le vincite. La semplicità del gioco e l’elevato potenziale di payout lo rendono popolare in tutto il mondo, sia nei casinò fisici sia online.

La storia del Keno

Il keno gioco ha origini antiche, risalenti alla Cina imperiale, dove veniva utilizzato per finanziare opere pubbliche. Il gioco si è diffuso in Occidente nel XIX secolo grazie agli emigranti cinesi, diventando rapidamente una delle principali attrazioni dei casinò americani. Oggi il Keno è disponibile anche in versione digitale su piattaforme online come Pragmatic Play.

Come giocare a Keno

Scegliere quanti numeri giocare (tipicamente tra 1 e 10).



Selezionare i numeri sulla griglia.



Stabilire l’importo della puntata.



Avviare l’estrazione e attendere i numeri vincenti.



Controllare il payout in base ai numeri indovinati.





Il gioco keno gratis è utile per esercitarsi e comprendere le dinamiche del gioco prima di scommettere denaro reale.

Regole del Keno

Ogni giocatore seleziona un numero definito di numeri (1–10).





Vengono estratti casualmente 20 numeri su 80.





La vincita dipende dal numero di corrispondenze tra i numeri scelti e quelli estratti.





Esistono diverse varianti, incluse estrazioni multiple e scommesse laterali.

Pagamento del Keno

Numeri scelti Numeri indovinati Pagamento 1 1 2x 5 3 10x 5 5 100x 10 8 500x 10 10 5000x

I payout possono variare in base al casinò e alla piattaforma di gioco online.

Strategie del Keno

Giocare costantemente con lo stesso set di numeri.





Limitare il numero di numeri selezionati per aumentare le probabilità di vincita.





Utilizzare gioco keno gratis per testare strategie senza rischi.





Gestire il bankroll in modo equilibrato per sessioni di gioco prolungate.





Il riassunto del gioco del Keno

Il gioco del Keno è un classico dei casinò, basato sulla fortuna e semplice da comprendere. Grazie a versioni online come quelle offerte da Pragmatic Play, i giocatori possono divertirsi ovunque. Conoscere le regole, comprendere i payout e applicare strategie di base aumenta l’esperienza di gioco. Il keno gioco resta una scelta ideale per chi cerca divertimento rapido, tensione e la possibilità di grandi vincite, sia nei casinò fisici sia sul web.

