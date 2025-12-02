Gallinari annuncia il ritiro: “È stato un viaggio incredibile”

(Adnkronos) – Danilo Gallinari si ritira. Lo ha annunciato lo stesso ex giocatore Nba su Instagram. “Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato. Una carriera costruita attraverso duro lavoro, sacrificio, vittorie, sconfitte, compagni di squadra diventati fratelli, guida dei miei allenatori, e, ovviamente, famiglia e amici che mi hanno accompagnato in ogni passo. È stato un viaggio incredibile pieno di innumerevoli ricordi che porterò con me per tutta la vita. A chi ha creduto in me, a tutti coloro che mi hanno sostenuto, e a chi ha condiviso con me ogni momento – grazie, di cuore. Sono più che emozionato per il prossimo capitolo!”. Gallinari esordisce a soli 16 anni nella Serie B d’Eccellenza 2004-2005, con la maglia del Casalpusterlengo. Dopo un passaggio alla Pallacanestro Pavia, debutta poi in Serie A con l’Olimpia Milano nel 2005, prima di volare negli Stati Uniti, nel 2008, scelto dai New York Knicks del neo-coach Mike D’Antoni al draft Nba. Nel corso di 16 stagioni in Nba ha incantato il pubblico statunitense, indossando anche le casacche di Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards, Detroit Pistons e Milwaukee Bucks. In totale 777 partite con quasi 15 punti di media. La sua ultima esperienza sul campo è stata a Porto Rico, con i Vaqueros de Bayamón, con i quali ha vinto il campionato e conquistato il titolo di Mvp del torneo a 37 anni. Parallelamente, Gallinari è stato uno dei principali protagonisti degli ultimi 20 anni della Nazionale Italiana di basket, disputando Olimpiadi, Europei e Mondiali e contribuendo a riportare il movimento azzurro ai massimi livelli internazionali.

