Fondazione Sicilia, la presidente Maria Concetta Di Natale insignita del titolo di Doctora Honoris Causa dall’Universitat de València

Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia, è stata nominata Doctora Honoris Causa dall’Universitat de València lo scorso 5 dicembre. La cerimonia ha avuto luogo al Paraninfo dell’Universitat de València e ha seguito il tradizionale cerimoniale accademico.

Il professor Francisco de Paula Cots, pronunciando la laudatio, ha sottolineato come Maria Concetta Di Natale sia “uno dei principali riferimenti europei nello studio delle Arti Decorative, con una carriera che ha conferito prestigio e valore scientifico a discipline tradizionalmente sottovalutate”.

De Paula Cots ha inoltre ricordato le opere di riferimento della professoressa Di Natale sull’oreficeria, l’argenteria e il patrimonio culturale e artistico siciliano, come Gioielli di Sicilia o Splendori di Sicilia, sottolineando la sua leadership accademica e la passione con cui ha formato generazioni di ricercatori, consolidando la proiezione internazionale dell’Università di Palermo e stabilendo legami con Valencia.

Nel suo intervento, Maria Concetta Di Natale ha proposto un percorso attraverso gli studi che hanno contribuito nel corso degli anni, come ha fatto lei stessa nel corso della sua carriera accademica e di ricerca scientifica, a valorizzare le arti decorative, e ha illustrato la metodologia scientifica, che, grazie soprattutto al suo stesso contributo, applica alle Arti Decorative gli stessi strumenti impiegati nello studio di quelle che tradizionalmente sono state considerate “Arti maggiori”.