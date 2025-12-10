Fiumi, l’Autorità di bacino attiva le misure di Protezione civile contro criticità negli attraversamenti ferroviari

La Regione Siciliana, attraverso l’Autorità di bacino della Presidenza e il dipartimento regionale di Protezione civile, alza il livello di attenzione sui guadi dei corsi d’acqua. L’obiettivo è quello di scongiurare, nel periodo in cui maggiore è il rischio di esondazione, pericoli per la pubblica incolumità. Allo scopo, coinvolgendo gli enti territoriali e le amministrazioni competenti, ha avviato una capillare attività ricognitiva delle infrastrutture presenti nelle aree demaniali fluviali dell’intero reticolo idrografico regionale.

Nell’ambito di queste verifiche, la direzione regionale di Rete Ferroviaria Italiana spa ha comunicato l’esito di una campagna sistematica di verifiche di compatibilità idraulica, condotta secondo le priorità di rischio del Piano gestione rischio alluvioni (Pgra) e le analisi hanno evidenziato che alcuni attraversamenti ferroviari risultano idraulicamente insufficienti e presentano, pertanto, dei rischi.

In attesa che Rfi proceda agli interventi necessari per l’adeguamento delle infrastrutture, quindi, l’Autorità di bacino ha segnalato al dipartimento regionale della Protezione civile e ai Comuni interessati la necessità di attivare le misure di salvaguardia previste dai rispettivi Piani comunali, per garantire la sicurezza della popolazione e la gestione del rischio idraulico in condizioni transitorie.

In conformità alle “Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti”, Rfi dovrà definire, in coordinamento con la Protezione civile e con i Comuni territorialmente competenti, le condizioni di esercizio provvisorio delle infrastrutture, incluse le misure di prevenzione, vigilanza, allertamento ed emergenza, nonché le operazioni di sorveglianza necessarie a mitigare i rischi correlati agli eventi idrologici e idrogeologici.