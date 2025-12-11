Firmato a Palermo il rinnovo del CCRL 2022-2024 dell’Area della dirigenza della Regione Siciliana

Siglata questa mattina, all’Aran Sicilia, a Palermo, l’ipotesi di rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) 2022-2024 dell’Area della dirigenza della Regione Siciliana. “Un importante risultato che consente di allinearci ai colleghi dello Stato per recuperare i ritardi accumulati”, dicono il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, il segretario generale della Cisl Fp, Sicilia Daniele Passanisi, e il coordinatore degli Enti regionali della federazione della Funzione pubblica, Fabrizio Lercara. “Non abbiamo mollato un solo attimo – proseguono i rappresentanti sindacali – per addivenire, come promesso, alla sottoscrizione entro l’anno e ottenere questo importante risultato, abbiamo apprezzato molto il lavoro svolto dal commissario straordinario dell’Aran Sicilia Accursio Gallo e di tutta la sua struttura. Ci auguriamo, adesso, che il lavoro non si fermi qui. Attendiamo che si concludano i passaggi necessari prima della firma definitiva del nuovo CCRL, affinché si possano liquidare quanto prima gli arretrati e adeguare le retribuzioni. La nostra azione, adesso, sarà rivolta con forza alla riorganizzazione delle strutture dirigenziali, alla loro corretta pesatura (necessaria a garantire giusti valori economici delle indennità di posizione), alle responsabilità corrispondenti e alla riforma della dirigenza affinché si possano subito bandire nuovi concorsi fondamentali per potenziare tutti i servizi pubblici regionali”.