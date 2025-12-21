Finanziaria regionale, Mancuso(FI): «Traguardo che conferma la solidità dell’azione di governo. Orgoglioso di far parte di questa squadra»

«Accolgo con grande soddisfazione l’approvazione della legge di Stabilità e del Bilancio 2026-2028 da parte dell’Assemblea regionale siciliana. Un risultato importante che conferma, per il terzo anno consecutivo, la capacità della Regione di dotarsi nei tempi previsti degli strumenti finanziari fondamentali, evitando l’esercizio provvisorio e garantendo certezze a cittadini, imprese ed enti locali» dichiara il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso, componente della Commissione Bilancio. «Condivido pienamente le parole del presidente della Regione, Renato Schifani, che ha sottolineato come questo traguardo rappresenti la conferma della solidità dell’azione di governo e di un cambio di passo nella gestione delle finanze regionali. È motivo di orgoglio per me appartenere a questa formazione politica e istituzionale che, con responsabilità e visione, ha lavorato per raggiungere un obiettivo così rilevante per la Sicilia».

«La manovra approvata – prosegue Mancuso – guarda allo sviluppo, al lavoro, al rafforzamento delle politiche sociali e al sostegno dei territori, ponendo basi concrete per una crescita equilibrata e sostenibile della nostra Regione».

«Non posso che esprimere una soddisfazione profonda per il risultato conseguito – conclude il deputato – perché rappresenta una prospettiva solida e credibile per il 2026 e per gli anni a venire. Un segnale forte di stabilità e programmazione che rafforza la fiducia nel futuro della Sicilia».