Finanziaria, Forestali, De Luca(M5S): “Ottenuto impegno del governo per le progressioni di carriera del Corpo Forestale”

Palermo – “Dopo una lunga battaglia portata avanti con costanza in questi giorni d’aula abbiamo ottenuto l’impegno del governo a inserire nel prossimo intervento legislativo una norma per consentire gli avanzamenti di carriera nel Corpo Forestale che oggi conta appena 300 unità, di cui circa 150 andranno in pensione nei prossimi due anni. A fronte dei concorsi in atto, gli avanzamenti dirigenziali attualmente previsti riguardano appena venti unità. Grazie all’accoglimento della nostra proposta potranno triplicare. Occorre comunque una vera riforma del settore che questo governo si è sempre guardato dal mettere in piedi”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“La carenza di personale in divisa e di ufficiali – continua Antonio De Luca – compromette l’efficacia degli interventi antincendio. Negli ultimi anni, in alcuni distaccamenti della provincia di Messina, si è arrivati ad avere una sola unità del Corpo forestale in servizio, costretta a turni massacranti fino a 36 o 40 ore consecutive”.