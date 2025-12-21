Finanziaria, Dagnino: «Attuata la visione di politica economica del governo Schifani. Una manovra che guarda al futuro»

«La legge di Stabilità attua la visione di politica economica del governo Schifani e contiene importanti misure che contribuiranno a migliorare la vita dei siciliani». Lo afferma l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino. «L’obiettivo è chiaro: rafforzare l’attrattività del sistema Sicilia destinando le maggiori entrate fiscali derivanti dalla crescita a misure fortemente focalizzate sullo sviluppo per generare nuova crescita. Si stimolano gli investimenti, si attraggono le imprese, si fanno tornare i siciliani e si sostiene l’occupazione stabile».

«È una legge che guarda al futuro, costruita con il presidente Schifani per accompagnare i processi di sviluppo in atto. Allo stesso tempo, – prosegue Dagnino – affronta in maniera strutturata alcuni importanti temi come la decontribuzione per le imprese che assumono, l’istituzione della Super Zes siciliana, le misure per richiamare lavoratori sull’Isola, quelle per il rientro dei residenti all’estero, lo sconto sulla tassa automobilistica per i grandi proprietari di auto, le nuove stabilizzazioni e l’incremento delle ore per gli ex precari stabilizzati».

«Un elemento qualificante – sottolinea l’assessore – è il metodo con cui si è arrivati a questo risultato: un percorso di concertazione reale con le parti sociali, con i rappresentanti delle imprese e con gli enti locali, che ha consentito di raccogliere istanze, armonizzarle e tradurle in scelte coerenti e sostenibili».

«Per il secondo anno consecutivo – aggiunge Dagnino – l’Assemblea regionale siciliana approva la legge di Stabilità per il triennio successivo prima della fine dell’anno. Un dato tutt’altro che formale: come evidenziato dai giudizi delle agenzie di rating, questo rafforza la credibilità della Regione sui mercati e nei confronti degli investitori, consolidando l’affidabilità della Sicilia nella gestione delle finanze pubbliche».

«La manovra – conclude – è il risultato di un lavoro intenso e complesso, il cui buon esito è stato possibile grazie all’indirizzo del presidente della regione Renato Schifani, alla capacità di sintesi dell’Aula, guidata dal presidente Gaetano Galvagno, e della Commissione Bilancio, presieduta da Dario Daidone. A loro va il mio ringraziamento, esteso a tutti i deputati che hanno contribuito al confronto e al miglioramento del testo. Un ringraziamento speciale va infine agli uffici dell’assessorato all’Economia, che hanno lavorato con grande professionalità alla redazione dei documenti finanziari».