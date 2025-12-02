Dalla mostra “Forever Young” allo spettacolo itinerante “Xmas On Ice”, il Natale di Sicilia Outlet Village

Dal 6 dicembre in mostra “Forever Young” di Riccardo Zangelmi con opere di impatto costruite con LEGO. Nel weekend tante attrazioni: dal pattinaggio alle parate, dalle melodie senza tempo al circo natalizio

Un fitto programma di eventi trasforma il calendario di Sicilia Outlet Village in un susseguirsi di giorni di festa e intrattenimento. Adulti e bambini già passeggiano tra le vie avvolti dall’atmosfera del Natale, alla ricerca dei regali che saranno scartati sotto l’albero.

Tra le vetrine scintillanti dei 170 negozi di prestigiosi brand nazionali e internazionali si respira già un’atmosfera incantata. Ogni boulevard accoglie elfi aiutanti di Babbo Natale e artisti circensi pronti a regalare quel tocco di meraviglia che trasforma un pomeriggio qualunque in un ricordo indimenticabile. La pista di pattinaggio sta regalando – anche agli apprendisti volteggianti sui pattini – la possibilità di cimentarsi in un’esperienza unica.

Il prossimo weekend sarà ricco di sorprese: sabato 6 dicembre, alle ore 16:30 va in scena “Xmas On Ice”, lo spettacolo itinerante che porta con sé il clima del Natale attraverso danza, pattinaggio e melodie senza tempo. Inoltre dal 6 dicembre all’11 gennaio il Village ospiterà la mostra “Forever Young” di Riccardo Zangelmi, l’unico LEGO Certified Professional (LCP) in Italia. Le istallazioni di mattoncini diventano opere di grande impatto, stupiscono e uniscono le diverse generazioni in un percorso esperienziale. Il linguaggio universale del gioco, senza distinzioni d’età, riporta tutti alla meraviglia dell’infanzia. La precisione tecnica delle costruzioni Lego – progettate con intuito da Zangelmi – è eccezionale e si presta ad interpretare sentimenti e storie universali, desideri, fragilità e speranze. Per l’artista nato nel 1981 la passione per i mattoncini è diventata un progetto di vita e lo ha portato a fondare Brick Vision con un team di professionisti specializzato nella realizzazione di modelli artistici unici. Le opere creative, con un linguaggio accessibile a tutti, sono celebri e hanno successo, anche in collaborazione con i più importanti brand nazionali e internazionali.

Domenica 7 dicembre, alle ore 16:30 arriva la “Christmas Circus Parade”, che trasforma il Village in un circo natalizio a cielo aperto con giocolieri, acrobati e trampolieri che animeranno le vie dello shopping, mentre Babbo Natale sfilerà accompagnato dai suoi fedelissimi elfi. Lunedì 8 dicembre, alle ore 17:30 il pubblico potrà immergersi in “A Million Dreams for Christmas”, un viaggio tra emozioni e colori ispirato al musical The Greatest Showman. Dal 6 all’8 dicembre il Village chiuderà eccezionalmente alle ore 21.

Ma le novità non finiscono qui, l’intrattenimento a Sicilia Outlet Village continuerà fino all’Epifania, dando a tutti i visitatori e le famiglie l’occasione di vivere momenti speciali durante le festività natalizie.