Cna Caltanissetta, seconda tappa del Tour del Torrone

La seconda tappa del Tour del Torrone ha regalato al pubblico un momento ricco di emozioni presso la Pasticceria Hollywood. Protagonista della serata è stata Paola Pecoraro, che, sulle parole scritte da Francesco Miceli, ha annunciato il suo matrimonio. A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva è stata la serenata eseguita da Antonio Gallina, capace di commuovere la futura sposa e coinvolgere i presenti, invitati poi da Paola a danzare insieme a lei.

L’evento è stato un’occasione speciale per scoprire e degustare il celebre torrone di Caltanissetta. Il maestro pasticcere Salvatore Miraglia, insieme alla sua brigata, ha proposto diverse varianti: torrone al cioccolato, al pistacchio, all’arancia e la versione tradizionale. “Per fare il torrone servono tre cose: miele, mandorle e pistacchi”, ha ricordato Miraglia, sottolineando la semplicità e al tempo stesso il valore culturale del prodotto.

Il segretario Pasquale Gallina della CNA Caltanissetta, presente all’iniziativa, ha ribadito la missione dell’associazione: “Sostenere le attività locali significa sostenere un percorso di crescita generale. Con questo tour stiamo dando ai nostri associati l’opportunità di aprire le porte a un pubblico sempre più attento e consapevole”.

In rappresentanza dell’Associazione Produttori di Torrone di Caltanissetta sono intervenuti Davide Scancarello e Claudio Miraglia, che hanno espresso gratitudine verso tutti coloro che contribuiscono a preservare un mestiere che affonda le sue radici nei secoli. A condividere e sostenere questa visione è anche l’Associazione Cuochi e Pasticceri, guidata da Salvatore Agnello, che ha patrocinato il progetto dedicato alla valorizzazione della pasticceria nissena e del suo prodotto simbolo: il torrone.

Il tour proseguirà con la terza tappa, che vedrà protagonista il maestro Davide Miraglia presso il punto vendita di via Kennedy, dove il pubblico potrà incontrare nuovi personaggi e degustare il tipico dolce della tradizione natalizia.

Foto: Fabio Caracausi