Capodanno: divieto di utilizzo di botti e fuochi d’artificio nel Comune di Mussomeli

MUSSOMELI – C’è l’ordinanza sindacale che dispone il divieto di utilizzo di petardi, botti, fuochi d’artificio e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale in occasione dei festeggiamenti di Capodanno. Il provvedimento sarà in vigore dal 30 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica, tutelare la salute dei cittadini e proteggere il benessere degli animali. L’uso di materiali pirotecnici, anche se di libera vendita, rappresenta infatti un serio pericolo per l’incolumità delle persone e provoca forti stati di paura e stress negli animali domestici e selvatici, oltre a determinare disturbo della quiete pubblica e potenziali danni all’ambiente. L’Amministrazione Comunale invita pertanto tutta la cittadinanza a rispettare l’ordinanza e a celebrare il Capodanno in modo responsabile e consapevole, scegliendo forme di festeggiamento alternative e sicure. Il rispetto delle regole è un gesto di civiltà e attenzione verso la comunità, le persone più fragili e gli animali.