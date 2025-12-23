Caltanissetta. Ufficializzata la nuova segreteria provinciale del Partito Democratico

CALTANISSETTA. Con la Direzione del 16 dicembre 2025 sono stati ufficializzati i membri della Segreteria Provinciale che affiancheranno Renzo Bufalino nella guida del Partito Democratico della federazione di Caltanissetta.

Una squadra costruita su competenze, impegno e passione, chiamata a lavorare insieme per costruire una proposta politica all’altezza delle sfide del nostro territorio e per rigenerare l’attivismo politico. • Martina Riggi – Vice Segretaria, Coordinatrice area Nord, Resp. Enti locali• Francesca Stallone – Vice Segretaria, Coordinatrice area Sud, Resp. Infrastrutture• ⁠Giuseppe Capobianco – Tesoriere• ⁠Vincenzo Scibetta – Coordinatore della Segreteria, Resp. Agricoltura, Resp. Comunicazione e militanza•

Greta Tassone – Resp. Lavoro e servizi sociali, Resp. Transizione digitale • Carlo Vagginelli – Resp. Contrasto alle mafie, Resp. Politiche economiche• Peppe Giammusso – Resp. Professioni e innovazione, Resp. Transizione ecologica • Salvatore Nastasi – Resp. Salute e sanità • Federica Giarratano – Segretaria Prov. Giovani Democratici, Resp. Politiche giovanili, Resp. Politiche scolastiche e povertà educativa.

La forza del Partito Democratico risiede nell’impegno collettivo di chi con coerenza agisce con responsabilità e visione per il futuro. Perché la provincia di Caltanissetta merita una politica che la ami davvero. Che la ascolti. Che se ne prenda cura. Che lavori ogni giorno per renderla più giusta, più viva, più bella!”, ha ribadito il segretario provinciale Renzo Bufalino.

