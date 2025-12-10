Caltanissetta, pioggia di mobilità per l’ITET “Rapisardi Da Vinci” con il Progetto Erasmus PNRR – NextGenerationEU

A pochi mesi dall’inizio dell’anno scolastico 2025/26, l’ITET “Rapisardi da Vinci” ha già vissuto una entusiasmante stagione nel proprio processo di internazionalizzazione

L’ingente finanziamento di 99.219,00 euro ottenuto nell’ambito del PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione europea – ha infatti permesso al team Erasmus dell’Istituto Nisseno, diretto dalla Dirigente Dott.ssa Santa Iacuzzo, di realizzare 60 mobilità per studenti e 27 mobilità per docenti – con attività di job shadowing, corsi di formazione e leadership gruppi – presso scuole partner ed Enti di formazione specializzati in tutta Europa.

Gli studenti hanno avuto modo di partecipare, insieme agli studenti delle scuole ospitanti, a lezioni, seminari e visite guidate, sviluppando e consolidando sia le competenze multilinguistiche che le soft skills.











I docenti in job shadowing hanno affiancato i colleghi stranieri confrontandosi rispetto ai differenti sistemi educativi e alle metodologie didattiche poste in essere per garantire il successo formativo degli studenti.

Le esperienze appena vissute hanno contribuito significativamente a promuovere gli obiettivi che l’ITET si propone nell’ambito del proprio processo di internazionalizzazione: il potenziamento delle competenze linguistiche intese come strumento privilegiato di comunicazione, cooperazione ed espressione creativa, lo sviluppo delle competenze di Educazione civica in un’ottica di cittadinanza europea e globale e l’arricchimento professionale dei docenti e dello staff di Dirigenza.

Forti dell’entusiasmo generato dalle recenti mobilità, l’Istituto si appresta ad organizzare le future mobilità previste nell’ambito del Programma Erasmus+ Call 2025- Azione 121, che coinvolgeranno, a partire dal 2026, circa 26 studenti e un numero cospicuo di docenti che frequenteranno corsi di formazione di lingua inglese, corsi strutturati sulle metodologie didattiche digitali o corsi su metodologie didattiche innovative.

L’ambizioso progetto che l’ITET si propone di realizzare coinvolge la comunità scolastica nella sua interezza, incluse le famiglie che apriranno le porte di casa agli studenti stranieri in un rapporto di reciprocità. E’ un progetto impegnativo che presuppone una rete di relazioni (interne ed esterne) che l’Istituto nisseno ha consolidato in anni di esperienze sul campo e che si fonda sul lavoro di professionisti che nel processo di internazionalizzazione vedono uno strumento privilegiato di comunicazione, cooperazione ed espressione creativa nell’ottica della promozione del senso di cittadinanza europea e globale.