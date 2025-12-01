Caltanissetta, Ondedonneinmovimento celebra vent’anni: l’impegno quotidiano per i diritti e la parità di genere

Ondedonneinmovimento ha compiuto vent’anni. Un traguardo che per l’associazione femminile femminista non rappresenta solo il passare del tempo, ma la prova concreta di un impegno continuo, capillare: trasformare la cultura cittadina attraverso la toponomastica femminile, la riflessione sulle questioni di genere, l’educazione al linguaggio inclusivo e il contrasto alla violenza contro le donne.

Nata il 15 Novembre del 2015 dall’incontro di donne determinate a portare sul territorio nisseno una nuova consapevolezza politica e culturale, Ondedonneinmovimento si è imposta come una delle realtà più attente e attive sul fronte dei diritti e della parità di genere, diventando negli anni un punto di riferimento per scuole, istituzioni e cittadinanza.

Il nome “Onde” racconta bene la natura dell’associazione: piccole forze che, sommandosi, generano un movimento; cerchi che si allargano fino a trasformare lo spazio culturale e sociale circostante.

In un territorio complesso come quello nisseno, la scelta di agire attraverso la cultura, l’educazione e la memoria è stata una forma di attivismo profondamente politica e innovativa.

Uno dei fronti più visibili e riconosciuti dell’impegno dell’associazione riguarda la toponomastica femminile. Un lavoro che negli anni ha portato alla valorizzazione di figure di donne che la storia locale con ogni probabilità avrebbe lasciato ai margini.

L’intitolazione di due vie cittadine a Giuseppina Panzica e Letizia Colajanni, a cui è stata intitolata pure la Casa delle culture e del volontariato; due sale riunioni di enti pubblici locali a Marisa Bellisario e Tina Anselmi; il planetario di Marianopoli intitolato a Margherita Hack; il polo sportivo del liceo scientifico “Alessandro Volta” intitolato ad Annarita Sidoti, e infine tre scuole, nel vicino villaggio di Santa Barbara, intitolate a Rita Borsellino, Maria Giunetti e Felicia Impastato.

La difesa e promozione del linguaggio di genere rappresenta un altro pilastro dell’associazione. Nominare correttamente le donne, nelle professioni, nelle istituzioni e negli spazi pubblici, non è, infatti, una questione puramente formale, ma una scelta politica, che contribuisce a smantellare stereotipi e disparità.

Negli anni sono stati organizzati dall’associazione conferenze, percorsi formativi e campagne informative sul tema dell’uso consapevole e inclusivo della lingua italiana, collaborando con docenti, enti pubblici e organizzazioni del territorio.

In un momento in cui la violenza maschile contro le donne in quanto donne è diventato un fenomeno strutturale e viene uccisa in media una donna ogni tre giorni, Ondedonneinmovimento ha scelto da sempre di lavorare sul fronte culturale e preventivo con progetti mirati a studenti e studentesse, iniziative pubbliche e campagne di sensibilizzazione, nell’ottica che la violenza non è un fatto privato, ma un problema che ha radici culturali profonde e riguarda l’intera collettività.

“La nostra associazione – dice Ester Vitale, portavoce di Ondedonneinmovimento – celebra due decenni di lavoro per la libertà, la dignità e le opportunità delle donne, costruendo non solo progetti, ma anche relazioni e nuovi spazi per la comunità”.

“Un percorso non facile – continua la portavoce – perché spesso le istituzioni non hanno accolto con mentalità aperta e costruttiva le nostre proposte, ma per noi ogni ostacolo incontrato ha rafforzato determinazione, creatività e unità”.

“Il nostro obbiettivo – conclude la Vitale – è una società dove la parità sia un valore radicato, il rispetto un’abitudine quotidiana e le istituzioni delle alleate. Nessuna donna dovrebbe più chiedere il permesso di essere se stessa. Vogliamo essere memoria ma soprattutto movimento, continuare a immaginare, creare e lottare per ciò che ancora deve venire”.

“L’incontro organizzato per festeggiare il ventennale – afferma Lidia Trobia, socia fondatrice di Ondedonneinmovimento – non è solo amarcord, ma l’occasione per riflettere sui rapporti di sorellanza, che in questi anni si sono talmente tanto consolidati da costituire il nostro humus. Quello che ci caratterizza è il modo di lavorare, condividendo percorsi, metodi, decisioni assunte, sempre nel massimo rispetto reciproco. Essere stata la portavoce per ben quindici anni di Ondedonneinmovimento è stato per me impegnativo, ma decisamente bello”.

“Essere socia di Ondedonneinmovimento – aggiunge Marina Denicola – ha contribuito a darmi maggiore entusiasmo e forza nella vita di tutti i giorni. Il sostenere le potenzialità e le doti delle donne, mi ha reso infatti consapevole di avere imboccato la giusta strada”.

“Non capisco come non si possa fare parte di Onde – dice tra il serio e il faceto Fernanda Fiandaca, tra le socie fondatrici dell’associazione – se solo si pensi a quello che è in grado di offrire il nostro gruppo: libertà, rispetto, impegno, memoria, amicizia, condivisione di valori e anche divertimento e leggerezza”.

“Onde è un’associazione politica senza confini – conclude Loredana Rosa – perché esserlo è la natura delle femministe, così come lo è essere attente ai bisogni e ai sogni delle persone che vivono accanto a loro. Così Onde opera con le donne e per le donne nella città in cui è nata per rendere migliore la vita di tutt*. Essere consapevoli del lavoro svolto, averne riconosciuto il merito, però, non può bastarci e noi non vogliamo bastare a noi stesse. E’ tempo di costruire un movimento più ampio nel quale possano riconoscersi molte altre persone, per cambiare questa città e governarne il cambiamento”.

Ecco i nomi di tutte le Socie fondatrici: Rossana Caruso, Vivian Tiziana Celestino, Maria Rina Dell’Utri, Fernanda Fiandaca, Valentina Guzzo, Maria Benedetta Marchese, Loredana Rosa, Lidia Nicoletta Trobia, Ester Vitale.

Questi, invece, sono i nomi delle socie che nel corso degli anni hanno aderito all’associazione: Gisella e Milena Avenia, Denise Biondo, Marina De Nicola, Lia Digirolamo, Francesca Grasta, Mara Iacono, Antonella Lionti, Maria Lombardo, Linda Petrantoni, Maria Grazia Pignataro e Paola Vitale.