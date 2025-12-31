Caltanissetta, La famiglia di Giancarlo La Rocca: «L’affetto della comunità ci ha sostenuto»”

Un messaggio di gratitudine, profondo e sentito, rivolto alla città e all’intera Sicilia. La famiglia di Giancarlo La Rocca ha voluto affidare a una lettera pubblica il proprio ringraziamento per la straordinaria vicinanza dimostrata nei mesi della malattia e dopo la sua scomparsa. Un affetto che si è manifestato attraverso la presenza, i messaggi, i ricordi e le testimonianze di stima giunte da istituzioni, amici e cittadini comuni.

Di seguito pubblichiamo integralmente il testo della nota della moglie Nuccia e dei figli Giovanni, Giulia e Michele.



“In questo momento di grande dolore, desideriamo esprimere un ringraziamento profondo e sincero a tutta la comunità nissena e siciliana per la straordinaria vicinanza dimostrata a Giancarlo e alla nostra famiglia, nei mesi della sua malattia e dopo la sua scomparsa.

L’affetto, la stima e i tanti messaggi, articoli e ricordi condivisi ci hanno profondamente commossi e ci hanno fatto sentire avvolti da un abbraccio collettivo che ci ha sostenuto nel momento più difficile.

Sapere quanto Giancarlo fosse apprezzato per tutto ciò che ha fatto e, soprattutto, per ciò che è stato, è per noi un grande conforto.

La comunità ha saputo cogliere e restituire la sua essenza più vera: una persona genuina, altruista, elegante nei modi e nei valori, sempre impegnata con discrezione e passione per il bene degli altri. Il bene che ha seminato continua a vivere nei ricordi, nelle parole e nei cuori di chi lo ha conosciuto.

In questi mesi difficili, Giancarlo ha affrontato la malattia con una forza silenziosa e una dignità straordinaria, senza mai perdere la speranza. Anche nei momenti più complessi, è stato capace di trasmettere coraggio e serenità, dando forza a noi che gli siamo stati accanto e continuando a essere, fino alla fine, un punto di riferimento per la sua famiglia.

Un sentito ringraziamento al personale sanitario del reparto Hospice dell’Ospedale Raimondi e del servizio di assistenza domiciliare per la professionalità, il rispetto e l’attenzione dimostrati, che hanno rappresentato per noi un prezioso sostegno umano oltre che assistenziale.

Grazie di cuore ai nostri familiari, agli amici e ai compagni di vita di Giancarlo, che gli sono stati accanto con amore, presenza e sostegno, e che continuano a esserlo per noi.

Infine, il nostro grazie più profondo va a Giancarlo, per la famiglia che ci ha donato, per l’amore, i valori e l’esempio che ci ha lasciato. Speriamo, in questi mesi difficili, di essere riusciti a restituirgli almeno una parte dell’affetto, della vicinanza e della dedizione che lui ha sempre regalato a noi e a chi gli è stato accanto.

Come famiglia, unita nel suo ricordo, porteremo sempre con noi questo affetto sincero e profondo.

Grazie di cuore a tutti”.

La moglie Nuccia e i figli Giovanni, Giulia e Michele