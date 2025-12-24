Caltanissetta. Il 29 dicembre Consiglio comunale convocato per approvare Bilancio di Previsione e Dup

CALTANISSETTA. Con determinazione della Conferenza dei Capigruppo del 18 dicembre, il Presidente del Consiglio, Gianluca Bruzzaniti, ha convocato il Consiglio comunale in seduta ordinaria per lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 10:00 nella Sala Consiliare di Palazzo del Carmine.
Di seguito tutti i punti all’ordine del giorno che verranno discussi in Aula Consiliare:
1. Proposta di deliberazione n. 103 del 27/11/2025: “Approvazione documento unico di programmazione 8DUP) triennio 2026-2028 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”;
2. Proposta di deliberazione n. 104 del 27/11/2025: “Approvazione del bilancio di previsione 2026-2027- 2028 e relativi allegati”.
I cittadini che desiderano assistere alla seduta del Consiglio comunale, oltre che in presenza, possono farlo in diretta streaming collegandosi alla seguente piattaforma web: https://caltanissetta.consiglicloud.it