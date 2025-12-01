Caltanissetta, grande partecipazione per la “Giornata di Prevenzione” a Palazzo del Carmine

L’invito a fare prevenzione è stato accolto positivamente dalla popolazione nissena. Numerosi i cittadini che domenica 30 novembre 2025, hanno fatto una passeggiata in centro storico fermandosi a Palazzo del Carmine per effettuare uno dei controlli gratuiti offerti in occasione della “Giornata di Prevenzione”. Iniziativa promossa da Asp di Caltanissetta e Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia, di concerto con l’Amministrazione Comunale, Presidenza del Consiglio Comunale e VI Commissione “Sanità”. Soddisfatto il Sindaco Walter Tesauro per la grande partecipazione dei nisseni che hanno compreso l’importanza della prevenzione.

“È un’iniziativa che certamente ripeteremo e ripeteremo con costanza- ha sottolineato- perché in effetti ribadisco che il Comune è il palazzo di tutti e quindi organizzeremo altri eventi del genere che sono certamente importanti per la salute di tutti i cittadini”. La manifestazione si ripeterà anche in altri comuni della provincia, quella nissena però è stata la prima tappa che “l’OMCeO, in sinergia con l’Azienda Sanitaria Provinciale ha organizzato, con il coinvolgimento dei Sindaci del territorio nisseno, allo scopo di raggiungere quanto più possibile i cittadini – ha ribadito il Presidente dell’OMCeO provinciale Giovanni D’Ippolito- proprio scendendo nelle piazze. Questa è quella che si chiama medicina di prossimità ed è la chiave vincente, a mio avviso, per far sì che i cittadini si sentano coinvolti e aderiscano non solo agli screening che l’Azienda Sanitaria Provinciale mette in atto, ma anche alle campagne di prevenzione che riguardano altre patologie, come per esempio, la cardiovascolare, la cutanea, la tiroidea e il diabete, altra patologia che ha una ricaduta sociale non indifferente. Per l’ottima riuscita della manifestazione naturalmente, c’è stato il coinvolgimento di tanti colleghi che ringrazio, ma anche dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche e dell’Ordine dei Farmacisti nonché delle Associazioni di Volontariato, oltre che dell’Amministrazione Comunale, della Presidenza del Consiglio Comunale e soprattutto della VI Commissione”. Presente anche l’Università di Palermo con il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di Caltanissetta. Il docente universitario Giuseppe Giglia ha ribadito il ruolo cruciale della prevenzione anche in termini di ricaduta economica per la società e poi ha fatto riferimento al ruolo di formazione dell’Università verso i medici che si occupano poi della “comunicazione con la popolazione generale, fa parte del ruolo del medico- ha affermato- quindi è importante per noi essere presenti, è importante per tutti gli attori della sanità”. Un pensiero condiviso anche da Vincenzo Agrò Vicepresidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caltanissetta che ha coordinato il lavoro degli infermieri nel corso della manifestazione. “Siamo veramente felici di aver potuto partecipare a questa inziativa per la prevenzione, per noi infermieri – ha dichiarato- è molto importante curare l’aspetto della comunicazione con la popolazione”.

La bella giornata di sole ha permesso di trascorrere delle ore piacevoli durante le quali medici, operatori sanitari e volontari hanno incontrato tantissime persone dando loro informazioni, effettuando consulti e soprattutto promuovendo la cultura della prevenzione. Proprio questo lo scopo primario dell’iniziativa che è stata fortemente voluta anche dalla VI Commissione Consiliare. “Mi preme sottolineare lo spirito di collaborazione che è esistito tra le varie istituzioni: l’Amministrazione Comunale, l’Asp e l’Ordine dei Medici- ha commentato il Presidente della Commissione che si occupa di Sanità Vincenzo Piscopo- la presenza è stata massiccia da parte della comunità nissena”. Tra le varie postazioni e gazebo allestiti per l’occasione è stato effetuato il controllo della glicemia, della pressione, distribuiti i kit per lo screening oncologico del colon-retto e ancora promosso lo screening alla mammella e cervice uterina ed effettuate consulenze specialistiche relative alle malattie metaboliche, cardiologiche, vascolari, cutanee e tiroidee. Il buon risultato della giornata porta ad essere ottimisti di fronte all’augurio del Direttore Generale dell’Asp nissena Salvatore Lucio Ficarra: “Un plauso a tutti coloro i quali a vario titolo si sono impegnati nella buona riuscita della manifestazione che ci aiuta a raggiungere il nostro obiettivo ultimo e cioè che questa provincia si distingua proprio per le alte percentuali di adesione alle campagne di screening”. Campagne nelle quali vengono coinvolte anche le farmacie, il cui ruolo viene “ulteriormente valorizzato grazie all’attuazione della farmacia dei servizi- ha raccontato Barbara Iraci Presidente dell’Ordine dei Farmacisti e Consigliera provinciale di Federfarma. “Accanto a questi nuovi servizi, resta fondamentale il tradizionale ruolo istituzionale delle farmacie nella prevenzione primaria – ha aggiunto – e nella prevenzione secondaria- inoltre ha esclamato- Giornate come questa rappresentano un’importante occasione per diffondere la cultura della prevenzione”.

Tanti i volontari presenti a Palazzo del Carmine in occasione della manifestazione grazie al coinvolgimento di Associazioni di Volontariato impegnate quotidianamente nella diffusione di messaggi di prevenzione come Progetto Luna, Fidas, Airc, Lilt, Nati per Leggere e Croce Rossa.

I Medici impegnati nella manifestazione sono stati: Daniela Anzelmo, Arianna Giunta, Salvatore Camilleri, Luigi Romano, Salvatore Scaffidi Abbate, Giancarlo Lazzaro, Salvina Diliberti, Paola Sanfilippo, Roberta Vaccaro Notte, Giuseppina Guadagnino, Ludovica Vaccaro.