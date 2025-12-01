Caltanissetta, all’istituto “Caponnetto-Sciascia” inaugurata l’aula immersiva: uno spazio innovativo dedicato alla didattica digitale e all’apprendimento esperienziale

La settimana al Caponnetto-Sciascia inizia con un attesissimo evento. Questa mattina, al plesso G. Verga, ha avuto luogo l’inaugurazione dell’aula immersiva.

Al taglio del nastro hanno preso parte il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna dell’ ìUfficio Scolastico Regionale per la Sicilia, dott. Marcello Giovanni Li Vigni e il Sindaco di Caltanissetta, avv. Walter Tesauro, alla presenza dell’Assessore alla Pubblica Istruzioe, prof. Vincenzo Lo Muto, della dottoressa Patrizia Saporito per l’Ambito Territoriale di Caltanissetta e della Dirigente Scolastica Rossana Ambra.



L’istituto “Caponnetto-Sciascia” è stato particolarmente compiaciuto e onorato dalla presenza degli illustri ospiti, che hanno profuso un alto spessore istituzionale all’evento, sottolineando così l’importanza di investire nelle tecnologie e in ambienti che favoriscano opportunità educative sempre più inclusive e al passo con i tempi. In questo senso, il nuovo ambiente, realizzato grazie al progetto “Il nostro Nautilus”, promosso dall’Assessorato dell’ Istruzione e della Formazione Professionale-Servizio 1-Regione Sicilia, è uno spazio innovativo dedicato alla didattica digitale e all’apprendimento esperienziale.



Il dott. Li Vigni ha evidenziato infatti come questo spazio rappresenti un modello di innovazione educativa, capace di stimolare processi educativo- didattici sempre più virtuosi e stimolanti.

Il sindaco, dal canto suo, ha avvalorato l’impegno preciso ed entusiasta dell’amministrazione, nel sostenere progettualità puntali che puntano a voler promuovere il legame tra scuola e territorio, indispensabile nel processo di crescita dei nostri ragazzi.

La mattinata ha consentito ai ragazzi tutti di incontrare i rappresentanti delle istituzioni anche per parlare di orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado che, come ha spiegato l’assessore Lo Muto, deve essere ponderata e rispondente alle proprie attitudini personali.

La scuola è una comunità che cresce, in cui ognuno si senta valorizzato.

L’Istituto comprensivo “Caponnetto-Sciascia” esprime la sua viva gratitudine agli ospiti intervenuti, certo che questa giornata ha donato un vivido ricordo nei nostri studenti.