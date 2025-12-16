Borghi marinari, approvata la graduatoria dell’avviso Reimar. Sammartino: «Valorizziamo la tradizione della pesca e ne promuoviamo lo sviluppo»

È stata pubblicata la graduatoria definitiva dei progetti presentati nell’ambito dell’avviso pubblico per la valorizzazione dei borghi marinari riconosciuti nel Reimar (Registro delle imprese marinare). Si tratta di un passo fondamentale per il recupero e la promozione delle tradizioni legate alla pesca, con finanziamenti fino a 250 mila euro per gli interventi selezionati.

«Con l’obiettivo di preservare e promuovere il patrimonio materiale e immateriale delle comunità costiere, la Regione Siciliana punta a rendere questi luoghi simbolo di una nuova economia legata al mare, incentivando allo stesso tempo la diversificazione delle attività di pesca – dice l’assessore regionale all’Agricoltura e alla pesca mediterranea Luca Sammartino -. Le tradizioni di questo settore, come le tonnare fisse, le ritualità marinare e le consuetudini legate alla conservazione dei prodotti ittici costituiscono un patrimonio da salvaguardare ma anche da valorizzare in chiave turistica e imprenditoriale».

«I progetti approvati – prosegue Sammartino – riguardano luoghi da preservare, in quanto elementi caratterizzanti delle comunità marinare siciliane, ma puntano anche a stimolare nuove attività imprenditoriali complementari alla pesca. In questo modo, la Regione intende supportare i pescatori locali nella creazione di nuove opportunità economiche, cruciali in un momento storico in cui il settore della pesca attraversa una fase di difficoltà».

Il decreto e la relativa graduatoria sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Siciliana a questo link.