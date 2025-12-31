Bilancio approvato entro fine anno: Caltanissetta esempio di Comune virtuoso. Del Popolo: “Consegniamo ai cittadini uno strumento che permetterà di investire subito sulla città”

Per la prima volta nella storia recente del Comune di Caltanissetta, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione entro i termini di legge, ovvero entro il 31 dicembre. Un risultato di assoluto rilievo amministrativo e politico che certifica un netto cambio di passo nella gestione finanziaria dell’ente e colloca Caltanissetta tra i Comuni più virtuosi del panorama siciliano.

Un traguardo tutt’altro che scontato, che assume un valore ancora più significativo se si considera la dimensione e la complessità dello strumento finanziario approvato. Il bilancio di previsione per l’anno 2026 ammonta infatti a circa 161 milioni di euro, una cifra importante che testimonia la capacità di programmazione dell’amministrazione comunale.



Nel dettaglio, i 161 milioni di euro complessivi sono suddivisi in 41,5 milioni di euro destinati a fondo anticipazione di liquidità, anticipazioni di tesoreria, spese per conto terzi e partite di giro; 83 milioni di euro per le spese correnti, necessarie a garantire il funzionamento dei servizi e dell’ente; e 35 milioni di euro destinati agli investimenti, a conferma della volontà di puntare su interventi strutturali e di sviluppo per la città.

Un risultato che assume un peso ancora maggiore in chiave comparativa. «Siamo l’unica città capoluogo della Sicilia ad essere riuscita in questo intento, insieme a Ragusa, che però ha alle spalle una tradizione decisamente più virtuosa in questo senso», dichiara l’assessore al Bilancio Guido Del Popolo, evidenziando la straordinarietà del risultato raggiunto da Caltanissetta.



Approvare il bilancio entro la fine dell’anno significa garantire stabilità, certezza delle risorse e tempestività degli interventi, consentendo all’amministrazione di operare sin dall’inizio del nuovo esercizio finanziario senza ricorrere a gestioni provvisorie. Un segnale concreto di serietà istituzionale e di attenzione verso i cittadini.

Il documento contabile guarda con decisione al sociale, alla cultura, allo sviluppo economico, allo sport e ai grandi eventi, senza trascurare settori fondamentali come la manutenzione delle strade, del verde pubblico e dei marciapiedi. Particolare attenzione è riservata alle fasce più fragili della popolazione: per il sociale sono previsti circa 10 milioni di euro, con interventi dedicati anche alle persone con disabilità e a chi vive condizioni di maggiore difficoltà.



Tra le principali novità figurano l’istituzione di nuovi capitoli di spesa pensati per stimolare lo sviluppo economico della città, come quello che prevede finanziamenti a fondo perduto per le nuove aperture di attività nel centro storico, il capitolo dedicato alle piccole manutenzioni degli impianti sportivi e l’incremento del bilancio partecipativo. Confermati inoltre i capitoli per le manutenzioni straordinarie e per la cura del verde pubblico.

«Per la prima volta nella storia recente del Comune di Caltanissetta il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre. Consegniamo ai cittadini il principale strumento finanziario che permetterà di investire subito sulla città, già a partire dal nuovo anno che ci apprestiamo ad accogliere», dichiara Del Popolo.

Un risultato raggiunto nonostante le difficoltà legate a un disavanzo ereditato dal passato, che pesa per circa 500 mila euro l’anno sulle casse comunali. «Siamo consapevoli che, senza questo fardello, avremmo potuto fare di più, ma siamo convinti che le grandi scommesse si vincano col tempo, pianificando e avendo il coraggio di osare nelle scelte e negli impegni che ci assumiamo», conclude l’assessore.



Del Popolo ha infine rivolto un ringraziamento ai consiglieri di maggioranza per il senso di responsabilità dimostrato durante il lungo e articolato dibattito in aula, che ha portato all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio comunale, consegnando alla città uno strumento finanziario pienamente operativo e orientato allo sviluppo futuro di Caltanissetta.