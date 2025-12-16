A Sutera arriva il Commissario straordinario: E’ il dott.Francesco Mario Fragale. C’è il decreto del Presidente Schifani

SUTERA – E’ stato nominato, in data odierna, con decreto del Presidente della Regione, anche in qualità di Assessore regionale ad interim per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, Il dott. Francesco Mario Fragale, Segretario Generale della Città Metropolitana di Palermo, Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Sutera, in sostituzione del Sindaco Giuseppina Catania, della Giunta e del Consiglio comunale, fino all’insediamento degli organi ordinari, eletti nella prima tornata elettorale utile. Contestualmente è stata dichiarata la cessazione del Sindaco e della Giunta e disposto lo scioglimento del Consiglio comunale