Violenza donne, Lorefice(M5S): “Combatterla è un dovere collettivo”

“Non possiamo permettere che la violenza, in qualunque forma – fisica, psicologica, economica o sociale – continui a insinuarsi nelle case e nella vita quotidiana. È un dovere collettivo intervenire: le istituzioni devono rafforzare – e in alcuni casi creare- strumenti di protezione, prevenzione e sostegno, e i cittadini devono rifiutare indifferenza, silenzi e ogni grado di complicità.Ognuno di noi è parte attiva della soluzione: la violenza si combatte insieme.”

Lo ha scritto sui social il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

