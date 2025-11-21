Terza Categoria. Prove di fuga per la capolista Delia, ma Caterinese e Real Suttano non intendono mollare

In Terza Categoria la quinta di campionato popone sfide alquanto interessanti. A cominciare da quella che vedrà di fronte la Caterinese opposta al Montedoro. Impegno casalingo, invece, per la capolista Delia (nella foto) che affronta l’Acquaviva in un match che in caso di vittoria potrebbe portarla ad allungare in classifica dove deve recuperare un incontro.

Altro confronto importante è quello che vedrà opposto il Sutera al Tre Torri di Campobello in un match che potrebbe consentire ai padroni di casa di consolidarsi in zona play off contro un avversario tosto come quello agrigentino.

Completano il quadro le gare tra La Riesina e il Club Calcio Campofranco e quella tra Real Suttano e Bompensiere Family. Questa la classifica del campionato di Terza Categoria: Delia 9, Caterinese 8, Real Suttano 7, Sutera 6, Montedoro e Campofranco 4, Acquaviva, Tre Torri e La Riesina 3, Bompensiere Family 2.

