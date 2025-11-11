Stiga si aggiudica il prestigioso Red Dot Award 2025 con l’App STIGA.GO per lo smart gardening

(Adnkronos) – STIGA, azienda leader in Europa nella produzione e distribuzione di attrezzature per il giardinaggio , si è aggiudicata il prestigioso Red Dot Award 2025 nella categoria Brands & Communications Design. Il riconoscimento è stato conferito all'app STIGA.GO, l'applicazione di smart gardening lanciata all'inizio dell'anno. L'app STIGA.GO è stata premiata per la sua interfaccia innovativa e intuitiva , che la giuria ha riconosciuto come un chiaro esempio dell'impegno costante di Stiga nel fornire soluzioni incentrate sul consumatore. L'applicazione funge da unico touchpoint digitale per collegare e gestire l'intera gamma di prodotti Stiga, inclusi i robot tagliaerba, semplificando la cura del giardino. L'applicazione STIGA.GO si distingue per essere molto più di un semplice strumento di controllo; si configura come la vera e propria estensione digitale dell'esperienza di giardinaggio. Essa garantisce agli utenti il controllo ottimale dell'intera gamma di tagliaerba STIGA. L'app è in continua evoluzione e ha integrato diverse funzionalità avanzate pensate per migliorare l'usabilità e la personalizzazione. Tra queste figurano la Dark mode per assicurare una migliore visibilità in diverse condizioni di luce, aggiornamenti in tempo reale sullo stato di avanzamento del lavoro, e una navigazione complessivamente più fluida. Inoltre, l'applicazione offre comandi personalizzabili che permettono agli utenti di regolare il feedback (sonoro o tattile), disattivare i suoni o focalizzare la visualizzazione su specifiche mappe e impostazioni di taglio. A completare l'offerta, l'app include utilissimi tutorial, guide rapide e consigli pratici per la cura quotidiana del giardino, trasformandosi così in un hub completo per lo smart gardening.

James Cameron, Innovation Director del Gruppo STIGA, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto il Red Dot Award. Questo riconoscimento premia l’impegno del nostro team nel realizzare un’app che coniuga innovazione, fruibilità ed eccellenza nel design per i nostri clienti. Con STIGA.GO stiamo trasformando il modo in cui le persone interagiscono con l’ambiente esterno, rendendo la cura del giardino più smart, più semplice e più piacevole”. L'ottenimento del Red Dot Award 2025 rafforza ulteriormente la posizione di STIGA come leader nel design e nella tecnologia all’avanguardia per lo smart gardening. Questo non è il primo riconoscimento ottenuto dall'azienda nel prestigioso concorso internazionale di design. STIGA ha infatti già conseguito il Red Dot DesignAward per il robot tagliaerba autonomo STIGA A 1500 nel 2023, nel 2015 con il trattorino tagliaerba frontale STIGA Park Pro 740 IOX 4WD e nel 2013 con il trattorino Tagliaerba Frontale STIGA Villa 520 HST nel 2013. Il Red Dot Award è riconosciuto a livello globale per premiare i prodotti che si distinguono per la combinazione di eccellenza nel design e innovazione. Il concorso Brands & Communication Design invita creativi e aziende a presentare campagne e progetti valutati da una giuria internazionale di esperti. Nel 2025, sono state valutate candidature provenienti da 58 paesi in 18 categorie.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)