Sicilia, Schifani: “Il 25 novembre non è una ricorrenza, è un impegno quotidiano”

“Il 25 novembre non è una ricorrenza, è un impegno quotidiano. La violenza contro le donne è una ferita della nostra società che richiede risposte reali, coraggiose e immediate. In questa giornata ribadisco che la Sicilia non vuole essere spettatrice, ma protagonista del cambiamento”. Così il presidente della Regione Siciliana, renato Schifani, sulla sua pagina Facebook. “La Regione Siciliana è la prima in Italia ad aver previsto l’assunzione prioritaria delle donne vittime di violenza con sfregi permanenti al viso e dei figli delle vittime di femminicidio – aggiunge Schifani -. Due donne sono già nei ruoli dell’amministrazione regionale, grazie alla norma. Accanto a questo impegno, continuiamo a rafforzare la rete dei centri antiviolenza, potenziando il sostegno psicologico, legale e sociale per tutte le donne che scelgono di denunciare e ricominciare”.