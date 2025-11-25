Sicilia, Anci e CSV siglano il Protocollo Operativo Regionale per promuovere la cittadinanza attiva e l’amministrazione condivisa

Sottoscritto questa mattina il Protocollo d’Intesa Operativo Regionale tra ANCI Sicilia e la Rete dei Centri di Servizio per il Volontariato della Sicilia (CSV Sicilia), costituita da CeSVoP, CSV Etneo e CeSV Messina. L’accordo rappresenta l’Addendum regionale del Protocollo nazionale ANCI–CSVnet siglato a Roma il 5 aprile 2024 e definisce il quadro operativo per la promozione della cittadinanza attiva, del volontariato e dell’amministrazione condivisa in tutta la regione.

Un passo strategico verso la piena attuazione dell’Amministrazione Condivisa

L’intesa afferma la volontà comune di costruire un rapporto paritetico e collaborativo tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore, superando logiche meramente prestazionali e valorizzando la corresponsabilità.

Particolare rilievo è attribuito alla piena applicazione degli istituti autonomi della co-programmazione e della co-progettazione, previsti dagli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore: strumenti considerati dalle parti come la più alta espressione della governance partecipata e decisivi per il coinvolgimento strutturale del Terzo Settore nella definizione e nell’attuazione delle politiche pubbliche locali.

Il protocollo sottolinea l’importanza della L.R. 5/2011 sulla democrazia partecipata, ponendo l’obiettivo di renderla più coerente e integrata con i modelli di amministrazione condivisa e di co-progettazione.

CeSVoP, CSV Etneo e CeSV Messina vengono riconosciuti da ANCI Sicilia come partner strategici per supportare i comuni e accompagnarli nei processi partecipativi, nei patti di collaborazione e nei percorsi di co-progettazione.

Verso una normativa regionale organica sul Terzo Settore

Uno dei punti più qualificanti dell’intesa è l’impegno congiunto di ANCI Sicilia e CSV Sicilia nel sollecitare la Regione Siciliana a elaborare una normativa regionale organica sul Terzo Settore, capace di recepire pienamente i principi del D.Lgs. 117/2017. L’obiettivo è fornire ai comuni siciliani strumenti chiari, omogenei e coerenti per gestire in modo innovativo i rapporti con gli Enti del Terzo Settore.