Schlein invitata ad Atreju, leader dem andrà se c’è confronto con Meloni

Mer, 26/11/2025 - 19:26

(Adnkronos) – Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju, la festa di Fdi che si terrà a Roma a dicembre. Lo confermano fonti Pd. Stavolta la segretaria dem, che in un'altra occasione aveva declinato l'invito, ha fatto sapere che è disponibile a partecipare solo se ci sarà un confronto a due con la premier Giorgia Meloni.  
