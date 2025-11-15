San Cataldo, ordinanza sindacale per la chiusura temporanea del plesso scolastico “Belvedere”

Il sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato, ha emesso, ieri, 14 novembre, un’ordinanza di chiusura temporanea del plesso scolastico “Belvedere” per eseguire urgenti interventi di manutenzione straordinaria.

La decisione è stata presa dopo le verifiche presso l’edificio scolastico da parte dei tecnici comunali guidati dall’ing. Alfredo Ragolia, responsabile del Settore 5° LL.PP., SUE e SUAP., in seguito a una segnalazione pervenuta dall’Istituto Comprensivo Statale “Balsamo”.

Durante la verifica sono emerse alcune criticità che richiedono interventi di manutenzione straordinaria per garantire condizioni adeguate di utilizzo dell’immobile. L’ing. Alfredo Ragolia ha indicato la necessità di avviare i lavori a partire dal prossimo Lunedì 17.11.2025, con una durata stimata in 20 giorni.

L’edificio resterà chiuso, salvo la cucina e i locali di pertinenza non interessati, che rimarranno disponibili al personale della Ditta per la continuità delle attività connesse al servizio.

Il sindaco ha dichiarato che “L’obiettivo è garantire un ambiente sicuro per studenti e personale. La scelta della chiusura temporanea nasce dall’esigenza di agire con tempestività, riducendo al minimo i disagi e permettendo un rientro nelle migliori condizioni possibili. Infine ha aggiunto di essere in costante contatto con il Dirigente Scolastico per ogni evenienza”.

Gli uffici comunali stanno coordinando gli interventi e forniranno aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori, che si concluderanno al termine delle operazioni previste. La comunicazione ufficiale è disponibile all’Albo Pretorio, sul sito dell’Amministrazione.