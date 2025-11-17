San Cataldo. La corale Ecclesia Mater a Roma con la corale sommatinese Summa Vox in vista del Giubileo dei cori e delle corali

SAN CATALDO. La corale “Ecclesia Mater” ha vissuto un pomeriggio di spiritualità e condivisione con la corale “Summa vox” di Sommatino, accolti dall’Arciprete Don Domenico Lipani, in vista del Giubileo dei cori e delle corali che si svolgerà a Roma il 22 e il 23 novembre. Le due corali si ritroveranno il 22 novembre nella Basilica del Sacro Cuore di Gesù Castro Pretorio di Roma per l’animazione della solenne Celebrazione Eucaristica nella memoria della. V. e M. Santa Cecilia.

In preparazione al pellegrinaggio giubilare, le due corali, che saranno accompagnate rispettivamente dai due sacerdoti presenti, hanno vissuto un momento di adorazione e catechesi predicata da Don Marco Paternò, vicario parrocchiale della Chiesa Madre di San Cataldo. Don Marco ha accolto l’invito delle corali a voler preparare i coristi al pellegrinaggio dicendo che “il nostro non sarà un viaggio turistico, ma un viaggio di speranza, la cui meta è Gesù che si rivela nell’Eucarestia.

E nell’attraversare la Porta Santa delle quattro Basiliche maggiori, passeremo attraverso la misericordia di Dio che si fa compagno di viaggio della nostra vita e del nostro cammino”. Dopo la catechesi le due corali hanno animato la messa nella Chiesa Madre di Sommatino e infine hanno vissuto un momento di agape fraterna alla Domus.

Domenica 23 novembre alle 10.30 le corali si ritroveranno in Piazza San Pietro, assieme a migliaia di altri coristi pellegrini per partecipare alla messa con Papa Leone. Un momento di grazia memorabile per chi offre in maniera gratuita e generosa il servizio liturgico nelle proprie comunità parrocchiali.

