San Cataldo. La comunità si mobilita con tre appuntamenti contro la violenza sulle donne

SAN CATALDO. Il Comune di San Cataldo presenta il primo di tre appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, un percorso condiviso e partecipato che coinvolge l’intera comunità.

Prima iniziativa: “Specchi di Libertà” – Il contributo delle scuole e delle attività commerciali

La città aderisce al format nazionale delle vetrine rosse, declinandolo localmente nel progetto “Specchi di Libertà”.

Dal 21 al 28 novembre, scuole di ogni ordine e grado — elementari, medie e superiori — e attività commerciali del territorio daranno vita a un’inedita sinergia: le vetrine dei negozi saranno allestite con elaborati, progetti creativi e installazioni realizzate dagli studenti.

Anche gli istituti scolastici e la Biblioteca Comunale ospiteranno allestimenti dedicati, contribuendo a trasformare la città in un grande spazio diffuso di riflessione e consapevolezza.

Un’iniziativa pensata per coinvolgere grandi e piccoli in un messaggio corale a favore del rispetto, della libertà e del contrasto a ogni forma di violenza.

Seconda iniziativa: Flashmob e corteo comunitario contro il femminicidio

La seconda iniziativa, dal forte taglio comunitario, vede la partecipazione di associazioni, comitati di quartiere, della squadra della Sancataldese, della Società di Mutuo Soccorso, del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e delle scuole di ballo di gruppo.

Insieme è stato ideato un flashmob contro il femminicidio, che si svolgerà in Piazza Papa Giovanni XXIII, davanti alla panchina rossa dedicata a Ivana Intilla.

La partenza è fissata alle ore 19.00 dal Monumento: da lì prenderà vita una “passeggiata arrabbiata”, in cui i cittadini sono invitati a portare un oggetto capace di creare rumore, per dare forza e visibilità a un corteo che raggiungerà il Palazzo Comunale.

Il flashmob sarà seguito da un momento di raccoglimento e silenzio e dalla deposizione di un mazzo di fiori in memoria di tutte le vittime di femminicidio.

Terza iniziativa: Video istituzionale dal Palazzo di Città

Il 24 novembre verrà diffuso un video ufficiale, realizzato all’interno delle istituzioni — nel Palazzo di Città e nell’Aula Consiliare — come contributo simbolico e concreto alla campagna di sensibilizzazione.

Un messaggio unitario per dire con forza “Basta” alla violenza contro le donne, ricordare le vittime e dare voce all’impegno delle istituzioni a sostegno dei diritti, della libertà e della tutela delle donne. Per ulteriori informazioni e dettagli sulle iniziative è possibile contattare l’Ufficio di gabinetto del Sindaco del Comune di San Cataldo.

Ancora una volta la città di San Cataldo si mobilità contro la violenza di genere con iniziative dal forte impatto emotivo, così afferma il Sindaco di San Cataldo.