San Cataldo. La comunità parrocchiale della Chiesa Madre ha reso omaggio a don Marco Paternò per il suo 45° compleanno

SAN CATALDO. La Comunità parrocchiale della Chiesa Madre s’è stretta ieri attorno a don Marco Paternò, vicario parrocchiale, per il suo 45° compleanno. Un momento di condivisione e di augurio, quello che la comunità parrocchiale ha inteso affidare al suo sacerdote nel giorno in cui la Chiesa ha celebrato la festa della Dedicazione della Basilica Lateranense.

Un momento di festa che è stato anche segno visibile della comunione che unisce la Chiesa intera. Don Marco ha gradito gli auguri di Buon compleanno che gli sono giunti da don Alessandro e da tutta la Comunità parrocchiale della Chiesa Chiesa Madre per una giornata all’insegna della condivisione e dei valori spirituali più vivi ed autentici.