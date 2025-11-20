San Cataldo. Il 20 novembre il Palazzo comunale si vestirà d’azzurro per la Giornata Mondiale dei diritti d’infanzia e adolescenza

SAN CATALDO. In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il 20 Novembre 2025 alle ore 19:00 nel piazzale antistante il Palazzo Comunale – Piazza Papa Giovanni XXIII° si svolgerà un momento simbolico e ricco di significato.

Il Palazzo Comunale si vestirà di azzurro, diventando un faro di consapevolezza e speranza per un futuro luminoso dedicato ai bambini e ai loro diritti.

Un gesto semplice, ma potente, per ricordare che ogni bambino ha diritto a essere ascoltato, protetto e accompagnato nella crescita. Il sindaco e l’assessore alla cultura Marianna Guttilla hanno invitato la cittadinanza a prendere parte a questo importante evento.