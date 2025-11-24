San Cataldo. Dal 28 al 30 novembre tappa dell’International Street Food con festival itinerante dedicato al cibo di strada

SAN CATALDO. La Città di San Cataldo ospita l’International Street Food: tre giorni dedicati ai sapori del mondo. Dal 28 al 30 novembre 2025 la città diventa capitale del gusto con il più grande festival itinerante dedicato al cibo di strada. Da venerdì 28 a domenica 30 novembre 2025, San Cataldo sarà teatro di un grande evento gastronomico: una nuova tappa dell’International Street Food, il festival itinerante che ogni anno anima le piazze italiane con i profumi e i sapori della cucina di strada internazionale, attirando migliaia di visitatori da tutto il Paese.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese Caltanissetta e con il Patrocinio del Comune di San Cataldo, trasformerà Corso Europa in un vero e proprio villaggio del gusto, tra stand, food truck e specialità provenienti dai cinque continenti.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 28 novembre alle ore 18.00, con apertura fino a mezzanotte. Da sabato 29 a domenica 30 novembre, il festival sarà aperto dalle 12.00 alle 24.00, offrendo un percorso enogastronomico continuativo e adatto a tutte le età. Ideato da Alfredo Orofino, presidente dell’A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, Confartigianato Imprese, l’International Street Food – giunto alla nona edizione – è ormai un appuntamento di riferimento nel panorama nazionale del food itinerante.

Orofino, volto noto anche del docu-reality “Il Trono del Gusto” in onda su Rai 2, ha saputo far crescere la manifestazione trasformandola in un’occasione di promozione turistica e culturale per ogni città ospitante. Tra i protagonisti dell’edizione di San Cataldo ci saranno decine di food truck e stand gastronomici, con un’offerta ricchissima: dal pulled pork agli arrosticini abruzzesi, dalla pizza fritta alle bombette pugliesi, passando per hamburger di cinta senese, paella, porchetta d’Ariccia, kurtos ungherese alla cucina argentina, messicana e molte altre specialità.

Non mancherà una selezione di birre artigianali italiane e internazionali, ideali per accompagnare ogni piatto. L’ingresso è gratuito per tutti e rappresenta un invito a vivere quattro giornate all’insegna del gusto, della convivialità e della scoperta, in un evento che celebra la cultura del cibo come occasione di incontro e condivisione